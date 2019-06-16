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  3. 16 Haziran 2019 17:19

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'na büyük saygısızlık

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Şerdil Dara Odabaşı, katıldığı bir dayanışma gecesinde AK PArtili Meclis Üyesi İDris Bilici tarafından konuşturulmadı.

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