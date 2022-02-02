Anasayfa Video Galeriler Gündem Yemek Sepeti kuryeleri eylemde Yemek Sepeti kuryeleri eylemde 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 15:00 'Pandemi döneminde sokağa çıkmanın bile insanı korkuttuğu günlerde çalıştıklarını ve şirketi kendilerinin büyüttüğünü' kaydeden Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri, daha önce duyurdukları eylemlerini bugün de sürdürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa72647c538478192c1cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi! Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti! Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar