Yemek Sepeti kuryeleri eylemde

'Pandemi döneminde sokağa çıkmanın bile insanı korkuttuğu günlerde çalıştıklarını ve şirketi kendilerinin büyüttüğünü' kaydeden Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri, daha önce duyurdukları eylemlerini bugün de sürdürdü.

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