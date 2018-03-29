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  3. 29 Mart 2018 19:53

Yemek siparişi getiren kuryeden öğrenciye dayak

Eskişehir'de internetten yemek siparişi veren bir genç kuryenin saldırısına uğradı

Bilgin Pro
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