Anasayfa Video Galeriler Gündem Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı 28 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 16:05 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612a34b626c783122f2a8e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İrem Derici'nin babası kızının sahnesinde şov yaptı Yolcu minibüsü kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayında mide bulandıran olay Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam Erdoğan'a ''trol gibi konuşmuş'' tepkisi 4 terörist etkisiz hale getirildi Motosiklet sürücüsü şoke etti