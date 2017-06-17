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  3. 17 Haziran 2017 12:45

Yemek yerken aracın altında kalıyorlardı

Restoranda yemek yerken otomobilin altında kalıyorlardı.

Video Galeri
Mehmetçik teröre aman vermiyor
Mehmetçik teröre aman vermiyor
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Silahlı ve maskeli soyguncular süpermarketten 10 bin TL çaldı
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Kamyonet motosikletliyi böyle ezdi