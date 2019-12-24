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Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı
24 Aralık 2019 13:30
Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı
Kütahya’da mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 74 asker hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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