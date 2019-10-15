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  3. 15 Ekim 2019 09:55

Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları devreye girdi !

Yemekteyiz programında yarışmacıların birbirlerine 1 puan vermesine kızan Seda Sayan, ''Artık Seda Sayan kanunları geçerli olacak'' deyip bir puan vermeyi yasakladı.

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