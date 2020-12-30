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  3. 30 Aralık 2020 14:35

Yemen'de kabine üyelerine bombalı saldırı

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin iniş yaptığı Aden Havalimanı'nda bir patlama meydana geldi.

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Kılıçdaroğlu ''üniversiteli işsiz gençlerle'' bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ''üniversiteli işsiz gençlerle'' bir araya geldi
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İmamoğlu metro istasyonunda o şarkıyı duyunca...
İmamoğlu metro istasyonunda o şarkıyı duyunca...
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Canlı yayında deprem olunca... Panik anı kamerada!
Canlı yayında deprem olunca... Panik anı kamerada!
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İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...
İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki...
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SBK Holding'e ''kara para aklama'' operasyonu; Şömineden telefon çıktı
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Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü
Seda Akgül'e tepkiler çığ gibi büyüdü
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