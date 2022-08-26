Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni Akit yazarı ''Gülşen aynı sözü Atatürk'e söyleseydi'' dedi, Ersan Şen çılgına döndü Yeni Akit yazarı ''Gülşen aynı sözü Atatürk'e söyleseydi'' dedi, Ersan Şen çılgına döndü 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 12:00 Canlı yayında Gülşen'in tutuklanması tartışılırken, yayına telefon bağlantısı ile katılan hukuçu Ersan Şen, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı'ya büyük tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63088bb6ddb6e376601c0d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da dün boğulan gencin cansız bedeni bugün bulundu Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustosa özel kutlama videosu Kıskançlık krizine giren kadınlar ortalığı birbirine kattı! Polis zor anlar yaşadı Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı İstanbul'da E-5'te otomobil alev topuna döndü Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi! Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi! Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi