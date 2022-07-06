Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 08:25 Yeni Akit’in Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi 15 Temmuz’da yaşananlara bağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c51cc152e09e42525fa447" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gören gözlerine inanamadı! Dev hortum kamerada Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti! Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada Çanakkale'de orman yangını İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti Rize'de olay olan ''Göktaşı'' iddiası