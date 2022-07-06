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  4. Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu

Yeni Akit’in Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi 15 Temmuz’da yaşananlara bağladı.

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