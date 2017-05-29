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  3. 29 Mayıs 2017 22:45

Yeni Akitin Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü!

Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Kadri Demirel, kızının evinde damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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