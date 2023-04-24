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Yeni Altay tankı TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da üretimi yapılan Altay Tankı’nın teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız” dedi.

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