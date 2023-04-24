Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni Altay tankı TSK'ya teslim edildi Yeni Altay tankı TSK'ya teslim edildi 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 02:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da üretimi yapılan Altay Tankı’nın teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6445bf8e7ed49a1edd4b9667" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunun adı trafik değil kaos! Otoyollarda trafik durdu! Lunaparkta dehşet; 17 yaralı var! Kaza anı kamerada İstanbul'daki 23 Nisan kutlamalarında bıçaklı saldırı Kılıçdaroğlu bu sefer İmamoğlu ve Yavaş ile kameraların karşısına geçti Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun! Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu 23 Nisan etkinliğine damga vuran sözler: ''TFF başkanını değiştirirdim'' TCG Anadolu demir aldı! Erdoğan ve vatandaşları selamladı Erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabıyla yürüdü