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  3. 23 Mayıs 2019 11:43

Yeni askerlik sistemi teklifi Meclis'e sunuldu

Milyonlarca gencin beklediği yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, askerlik süresi 6 aya düşecek ve bedelli askerlik kalıcı olacak.

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