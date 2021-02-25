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  3. 25 Şubat 2021 08:40

''Yeni bir çözüm süreci'' iddiası!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, PKK ile yan yana olmakla suçladığı İYİ Parti'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Yeni bir çözüm süreci için toplumun nabzını ölçüyorlar" dedi.

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