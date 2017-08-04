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  3. 04 Ağustos 2017 09:23

''Yeni bir devlet kuruyoruz kurucu lideri de Tayyip Erdoğan''

CNNTürk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'dan dikkat çeken açıklama.

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