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  4. Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar

Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar

Ankara'da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmadan paralarını almak isteyen birçok mağdur fabrikada toplandı.

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