Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar 10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 18:05 Ankara'da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmadan paralarını almak isteyen birçok mağdur fabrikada toplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f3c931455f757da96792b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın'' Kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu