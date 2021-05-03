Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı

KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar TL bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanması öngörülüyor.

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