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Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı

KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar TL bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanması öngörülüyor.

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