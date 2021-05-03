Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:31 KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar TL bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanması öngörülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fd100a25f51611644abbb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! İhracatta tüm zamanların rekoru Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda! Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı