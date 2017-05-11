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  3. 11 Mayıs 2017 21:45

Yeni doğmuş bebeği poşete koyup sokağa attılar

Manisa’nın Kula ilçesinde poşet içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

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Rugby takımı THYnin 242 tonluk dev uçağını itti
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Polisten kaçarken kaza yaptılar
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Otobüs tacizcisi tutuklandı
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