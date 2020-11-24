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  3. 24 Kasım 2020 12:20

Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

Sivas'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

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