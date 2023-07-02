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  4. Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar!

Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar!

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Manisa’nın Demirci ilçesinde kadınlar tarafından bin bir zahmetle dokunan halılar, eskimiş görünümü kazanması amacıyla yollara seriliyor.

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