Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 02 Temmuz 2023 Pazar 22:00 Manisa’nın Demirci ilçesinde kadınlar tarafından bin bir zahmetle dokunan halılar, eskimiş görünümü kazanması amacıyla yollara seriliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a1c9456064c91fef7f9f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı İstanbul'da silahlı saldırı! 137 gündür kayıp denizciyi Türk denizciler buldu İstanbul'da dev yangın!