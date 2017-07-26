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  3. 26 Temmuz 2017 12:50

Yeni dolandırıcılık yöntemi forklift kiralama

İzmir’in Bornova ilçesinde, forklift kiralama işi ile uğraşan bir kişi dolandırıcılar tarafından akıllara durgunluk veren bir şekilde dolandırıldı. Dolandırıcılar sahte evraklarla kiraladıkları forklifti çalarak kayıplara karıştı.

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