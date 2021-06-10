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  4. Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı

Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı

ABD'de çekilen UFO görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde genç kadın video çekerken hayatının şokuyla karşılaşıyor.

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