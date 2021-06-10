Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı 10 Haziran 2021 Perşembe Saat: 18:50 ABD'de çekilen UFO görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde genç kadın video çekerken hayatının şokuyla karşılaşıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c234c51ba4af78ae784fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İtfaiyecilere 25 milyon liralık miras piyangosu: 24 Haziran'da paylaştırılacak İETT otobüsü alev topuna döndü Sel sonrası tarladan kova kova balık topladılar İmamoğlu'ndan bir müjde daha: İstanbul'a Halk Bakkal geliyor Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi İstanbul'da otelde korkutan yangın Prof. Dr. Görür’den Kanal İstanbul isyanı: ''Haykırmaktan sesim kesildi'' Caddebostan sahilinde salya temizliği Kıraç'ın milli takım için yaptığı şarkıya tepki yağdı