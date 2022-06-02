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  4. Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor

Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor

ABD Ordusu'na ait bir Apache saldırı helikopteri Meksika sınırı yakınında tanımlanamayan 3 hava olayıyla karşı karşıya geldi.

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