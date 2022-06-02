Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 22:00 ABD Ordusu'na ait bir Apache saldırı helikopteri Meksika sınırı yakınında tanımlanamayan 3 hava olayıyla karşı karşıya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629908cfe757d632c34470b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi Türkiye'de 48 yıl sonra görüldü: Anadolu parsının varlığı böyle tespit edildi Denizde erkek cesedi bulundu