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  3. 02 Kasım 2019 11:35

Yeni güne bembeyaz uyandılar

Erzurum'da yağan mevsimin ilk karı, kent merkezini beyaza bürüdü. Erzurum'da gece yarısı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

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İstanbul'da 'çakarlı araç' denetiminin ilk gün bilançosu açıklandı
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetiminin ilk gün bilançosu açıklandı
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Lüks kruvaziyer İstanbul'da Zeyport Limanı'na demirledi
Lüks kruvaziyer İstanbul'da Zeyport Limanı'na demirledi
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Sosyal medya fenomeni Reynmen ailesine son model araba aldı
Sosyal medya fenomeni Reynmen ailesine son model araba aldı
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27 kişi yemeten zehirlenip hastanelik oldu
27 kişi yemeten zehirlenip hastanelik oldu
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Hercai'ye damga vuran öpüşme sahnesi
Hercai'ye damga vuran öpüşme sahnesi
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Marmara Denizi'ne çamur aktı
Marmara Denizi'ne çamur aktı
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