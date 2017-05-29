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  3. 29 Mayıs 2017 14:15

Yeni Havalimanı 1453 Kamyon ile İstanbulu selamladı

İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümünde, İstanbul Yeni Havalimanı çalışanları 1453 kamyonla gerçekleştirdikleri geçit töreni ile Guinness rekorlar kitabına girmeye aday oldu.

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Hastanede tedavi gören hastaya silahlı saldırı
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İstanbulun göbeğinde içler acısı manzara
İstanbulun göbeğinde içler acısı manzara
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