Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti 07 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6480798b457b32270a3624b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul'da sopalı, sapanlı, taşlı yıkım kavgası: Yaralılar var! Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı... Market bulunmayan 2 bin nüfuslu mahallenin sakinleri isyan etti İstanbul'da yine bir ev sahibi dehşeti! Yaşananlara inanamayacaksınız! Esnafın hem güldüren hem de düşündüren iş ilanı Sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedeni bulundu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?'' İstanbul'da korku dolu gece; 6 katlı bina boşaltıldı!