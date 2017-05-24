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  3. 24 Mayıs 2017 17:45

Yeni Malatya, yeni lig, yeni hedefler...

Süper Lig'in yeni sezonda güney-doğudaki tek temsilcisi olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor emin adımlarla geliyor.

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