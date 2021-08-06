Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını kabul etti. Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan isim de belli oldu.

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