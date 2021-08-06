Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 11:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını kabul etti. Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan isim de belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610cee8a6ac2b726e53acb4b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR D-100'de trafiği kilitleyen kaza İstanbul merkezli 25 ilde dev operasyon: 82 gözaltı kararı Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere füzeli saldırı Halk TV ekibine saldırı şoku: Canlı yayını bastılar Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu Kadıköy Belediyesi'nden orman yangınlarıyla mücadeleye için 3. ekibini yola çıktı