Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni milli gururumuz ''Levent'' ilk atış testini geçti Yeni milli gururumuz ''Levent'' ilk atış testini geçti 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 18:30 ROKETSAN tarafından geliştirilen ''Levent yakın hava savunma sistemi'', ilk atış testini başarıyla tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670944a72a45b5c18d0e3823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sözde mehdi ve müritlerine şafak operasyonu Kayıp kadın ağaca asılı halde bulundu Kaptan pilotun öldüğünü kuleye böyle anons etti Sahte içki kabusu geri döndü: 2 ölü Mavi dil hastalığı tam 20 yıl sonra Türkiye'de yeniden görüldü İstanbul trafiğinde eşi benzeri görülmemiş kavga: Boyu yetmeyince... Milton Kasırgası karaya ulaştı: Ölü sayısı artıyor Türkiye'de literatüre giren ameliyat: 26 kiloluk tümöre doktorlar bile inanamadı Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı