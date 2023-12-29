Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu 29 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:31 Güncelleme: 29 Aralık 2023 Cuma 10:31 Milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil ağır sınıf torpido AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658e75c7a840cba7480321a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var Deprem bölgesinde yer altından çıkan sıvı merak konusu oldu MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe daha! Nokta operasyonla öldürüldü Sanayi sitesinde büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü Survivor All Star'ın ilk tanıtımında Nagihan, Turabi ve Poyraz damgasını vurdu 81 ilde kaçak ve sahte içki operasyonu: Yüzlerce gözaltı var! Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti İmamoğlu'ndan güldüren Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi İstanbul'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı