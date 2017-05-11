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  3. 11 Mayıs 2017 15:45

Yeni nesil restoranda göz ve kulak da doyuyor

Tokyo merkezli bir sanat galerisinin tasarladığı yeni nesil restoran, göz ve kulağa hitap eden teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

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