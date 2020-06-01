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KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
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  3. 01 Haziran 2020 12:15

Yeni normalde ilk uçuş bugün yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri bugün Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştireceği seferle yeniden başlıyor.

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Türkiye'nin gerçek ''devlerini'' görenler hayrete düşüyor
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Kısıtlamalar kalkınca soluğu orada aldılar
Kısıtlamalar kalkınca soluğu orada aldılar
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İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden görüntüler
İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden görüntüler
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Normalleşmenin ilk sabahında duraklarda yoğunluk
Normalleşmenin ilk sabahında duraklarda yoğunluk
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Olan biteni görünce sosyal mesafeyi unuttular!
Olan biteni görünce sosyal mesafeyi unuttular!
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