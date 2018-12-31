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  3. 31 Aralık 2018 21:15

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı havadan görüntülendi

Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hareketliliğinin artmaya başladığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 2019 yılına sayılı saatler kala yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler meydana gelmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yılbaşı hareketliliği de başladı. Yılbaşı hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı...

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