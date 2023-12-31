Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni Zelanda 2024'e ''merhaba'' dedi Yeni Zelanda 2024'e ''merhaba'' dedi 31 Aralık 2023 Pazar Saat: 14:50 Güncelleme: 31 Aralık 2023 Pazar 14:50 Yeni Zelanda, Kiribati'nin ardından 2024 yılına merhaba diyen ikinci ülke oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6591559289c4b43b2e0d6f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı Bakan duyurdu! Yeşil ve gri listeye birer çizik daha! Erdoğan'dan Süper Kupa krizi için ilk açıklama Karakolda polise saldırı anı kamerada! Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı MİT'ten hainlere sınır ötesi darbe Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında