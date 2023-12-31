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  4. Yeni Zelanda 2024'e ''merhaba'' dedi

Yeni Zelanda 2024'e ''merhaba'' dedi

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Yeni Zelanda, Kiribati'nin ardından 2024 yılına merhaba diyen ikinci ülke oldu.

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