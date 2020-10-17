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  3. 17 Ekim 2020 18:30

Yeni Zelanda'da seçimin galibi belli oldu

Yeni Zelanda’daki bugün yapılan genel seçimleri Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi kazandı.

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