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Yeni Zigana Tüneli için geri sayım başladı

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli'nin 2023 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

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