Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeni Zigana Tüneli için geri sayım başladı Yeni Zigana Tüneli için geri sayım başladı 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 11:10 Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli'nin 2023 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632823f8cefe4035a42d8d4b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası TEM'de trafik magandası kamerada 2 Euro ile Türkiye'de neler yediğini paylaştı sosyal medyada olay oldu İsmailağa'dan Erdoğan'a tepki: ''Fetva vermiyoruz!'' LGBT karşıtı mitingte Taliban bayrağı açtılar 25 metrekarelik odaya 3 bin 500 lira isteyen ev sahibi ilk kez konuştu Sinan Engin ve Ertem Şener'den Terim Belgesi'ne Hakan Şükür eleştirisi Yaşlı adamı döven kişiye dayak kamerada İstanbul'da tramvay yolunda kaza