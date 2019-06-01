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  3. 01 Haziran 2019 23:55

Yenikapı’da Enderun teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı’da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüz binlerce vatandaşla birlikte saf tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile ‘313 bin kişi ile Enderun teravih namazında...

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