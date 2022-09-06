Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı

İstanbul'da Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor

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