Anasayfa Video Galeriler Gündem Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı 06 Eylül 2022 Salı Saat: 14:30 İstanbul'da Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63172f4bc0cfc518bd004ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe eski Başkanı ünlü holding patronundan çalışanlara tokat Bülent Ersoy derin dekoltesinin kurbanı oldu Tek isteği icradan ucuza ev almaktı, dolandırıcıların oyununa geldi Türkiye'nin en ilginç doktoru... Gündüz şehir hastanesinde, akşam ise... Erdoğan'dan AB'ye rest, Putin'e destek: ''Avrupa aslında ektiğini biçiyor'' İBB'den kadın istihdamına bir büyük destek daha Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı Esenyurt'ta dehşet! Cansız bedeni orada bulundu Kılık değiştirdi ama kaçamadı! PKK'lı kadın terörist İstanbul'da böyle yakalandı