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  4. Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı

Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı

İstanbul'da Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor

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