Anasayfa Video Galeriler Gündem Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi 24 Ocak 2023 Salı Saat: 16:40 2021 yılında restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nde üst taraftaki iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cfdfd1a1fc5b186572f8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi! İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti Kılıçdaroğlu: Yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz, bu kadar net! İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! Sultangazide çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar Barajda su seviyesi düştü; evler gün yüzüne çıktı İstanbul'da karşıdan karşıya geçme kavgası