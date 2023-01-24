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  4. Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi

Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi

2021 yılında restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nde üst taraftaki iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı

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