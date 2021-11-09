  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yer: Adana... Kimse bu mahallede yaşamak istemiyor

Yer: Adana... Kimse bu mahallede yaşamak istemiyor

Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 30'a yakın sokakta derinliği 2 metreyi bulan foseptikler tehlike saçıyor. Canına tak eden birçok mahalle sakini, evlerini acil olarak satışa çıkardı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Belediyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence
Akşener: ''Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!'
ByLock'un sahibi tahliye edildi
Milyonluk lüks otomobilleri Türkiye'ye böyle sokmuşlar
NTV'den Akşener'e ''Erdoğan videosu'' sansürü
Orhan Gencebay'dan İçişleri'ne destek: ''Bir hareketine bakar''
ABD'de kiliseye silahlı saldırı
Ankara'da gökyüzünde ''gizemli cisim'' heyecanı!