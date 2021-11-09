Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Adana... Kimse bu mahallede yaşamak istemiyor Yer: Adana... Kimse bu mahallede yaşamak istemiyor 09 Kasım 2021 Salı Saat: 13:25 Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 30'a yakın sokakta derinliği 2 metreyi bulan foseptikler tehlike saçıyor. Canına tak eden birçok mahalle sakini, evlerini acil olarak satışa çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618a4ca917fc283f261dc923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence Akşener: ''Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!' ByLock'un sahibi tahliye edildi Milyonluk lüks otomobilleri Türkiye'ye böyle sokmuşlar NTV'den Akşener'e ''Erdoğan videosu'' sansürü Orhan Gencebay'dan İçişleri'ne destek: ''Bir hareketine bakar'' ABD'de kiliseye silahlı saldırı Ankara'da gökyüzünde ''gizemli cisim'' heyecanı!