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  4. Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı

Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot ile Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li eski askerin Türkiye'de takas edildiği anlar kameraya yansıdı.

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