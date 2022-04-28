Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 17:21 ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot ile Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li eski askerin Türkiye'de takas edildiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626aa2f5dc9cd55ecb4ea4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi'' Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon Emeklilere zamsız 1.100 TL verilirken, Suriyelilere verilen 2.000 TL isyan ettirdi Suriyeli, Afgan, Pakistanlı derken bir Honduraslılar eksikti o da geldi tam oldu! Marmara'ya geri dönen müsilaj kabusu için bir korkutan uyarı daha ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında İstanbul'da yine pitbull dehşeti! Genç kadın canını hiçe sayıp pitbullu böyle durdurdu