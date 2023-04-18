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  4. Yer: Ankara... Tonlarca buğday boş araziye döküldü

Yer: Ankara... Tonlarca buğday boş araziye döküldü

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Ankara Polatlı'da 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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