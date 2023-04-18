Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Ankara... Tonlarca buğday boş araziye döküldü Yer: Ankara... Tonlarca buğday boş araziye döküldü 18 Nisan 2023 Salı Saat: 16:00 Güncelleme: 18 Nisan 2023 Salı 16:00 Ankara Polatlı'da 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643e946bec1b9f55a67a7263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu Bakan açıkladı: Mehmetçik, teröristlerin sözde kalesine girdi Togg'un ilk mağazası kapılarını açtı Sinem'in esrarengiz ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık operasyon: 4 Suriyeli yakalandı Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü