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  3. 10 Ocak 2021 18:10

Yer: Antalya... Bu görüntüler arşivden değil, bugün çekildi!

Ocak ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, denizin ve sıcak havanın keyfini sürdü. Kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü.

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