SON DAKİKA
''KRİZ YOK'' DİYENLERE SELAM OLSUN ! İŞSİZLİK REKOR KIRDI !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Temmuz 2019 11:47

Yer: Arnavutköy... Araba tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı

İstanbul Arnavutköy'de bir araçtan fırladığı iddia edilen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük çocuğa çarptı. Feci olay kameraya yansıdı.

Video Galeri
Yunanistan’da fırtına: 6 turist öldü, 30 yaralı
Yunanistan’da fırtına: 6 turist öldü, 30 yaralı
Video Galeri
İstanbul’da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kamerada
İstanbul’da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kamerada
Video Galeri
Tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı
Tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı
Video Galeri
Magazinciler Beren Saat'i, Beren Saat de magazincileri çıldırttı
Magazinciler Beren Saat'i, Beren Saat de magazincileri çıldırttı
Video Galeri
Pompalı tüfekli soyguncular akaryakıt istasyonunun kamerasında
Pompalı tüfekli soyguncular akaryakıt istasyonunun kamerasında
Video Galeri
Fernando Reges, Türkiye’den ayrıldı
Fernando Reges, Türkiye’den ayrıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM