Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 10:10 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:10 Bitlis Tatvan ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655da969ee82a176520daa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti Ağır hasarlı cami böyle çöktü Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı ÖSYM Başkanı ''devrim'' diyerek duyurdu: Yeni sınav geliyor! Filiz Akın'dan kötü haber İstanbul'da 400 milyon liralık sıfır otomobil vurgunu Hatay'da gökyüzünde yarım ay şöleni Stadyumda öldüren izdiham: 37 ölü var!