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  4. Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı!

Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı!

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Bitlis Tatvan ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu kameraya yansıdı.

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