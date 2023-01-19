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  4. Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı

Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında görülen UFO'yu andıran mercek bulutları görenleri şaşırttı.

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