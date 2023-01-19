Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı Yer: Bursa... Gökyüzünde ''UFO''yu gören telefona sarıldı 19 Ocak 2023 Perşembe Saat: 10:25 Bursa'da sabahın ilk ışıklarında görülen UFO'yu andıran mercek bulutları görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c8f067772c2d23f612f423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahte evrakla devleti zarara uğratmışlar; onlarca gözaltı var! Sedat Peker'in avukatından canlı yayında 14 Mayıs açıklaması Bodrum'da sahilde dehşet! Yarım ceset kıyıya vurdu! Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem Yabancı plakalı araçla silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı ''6’lı masaya dilekçe yazıp aday olmak istiyorum diyebilirim'' Davutoğlu'ndan Erdoğan'a rest: ''Mal varlıkları araştırılsın!'' Türk kızı Ekinsu buz pistindeki dansı ile dünyayı salladı! Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor