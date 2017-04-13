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  3. 13 Nisan 2017 14:50

Yer: Bursa... Ölüme meydan okuyorlar!

BURSA’nın Mudanya ilçesi’nde Haluk Yavuz ve Pavel Smirnov 65 metre yükseklikteki baz istasyonu direğine çıkarak yaptıkları hareketler yürekleri ağza getirdi.

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