Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Gaziantep... Deprem köyü ikiye böldü Yer: Gaziantep... Deprem köyü ikiye böldü 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 11:55 Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere köyünde depremin etkisiyle yarıklar oluştu. Metrelerce uzunluktaki fay kırığının neden olduğu yarıklar havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ec9dfd68d88f39266f4a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ın son hali görüntülendi Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı