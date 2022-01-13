Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi 13 Ocak 2022 Perşembe Saat: 15:45 Iğdır'da yiyecek arayan kurtların, bir atı avlayarak yediği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e01ef69abd9623c258bbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Ceyhan: ''1 ay içinde 3 defa Omicron'a yakalananlar var'' 28 ilde ''Kene'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar ''Tasarruf için kuzu kestiriyorum'' diyen Destici'den yeni açıklama Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi BTP liderinden spekülatif piyasa açıklaması: ''Ülkeye trilyonlarca dolar sokacağım'' İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler Bomba iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor mu?