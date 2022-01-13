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  4. Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi

Yer: Iğdır... Aç kalan kurtlar atı yedi

Iğdır'da yiyecek arayan kurtların, bir atı avlayarak yediği anlar kameraya yansıdı.

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