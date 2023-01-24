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Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi!

İstanbul'da 24 Ocak 2022'de etkili olan kar yağışı, hayatı felç etmişti. Bu sene ise kente kar yağmadı. Vatandaşlar kuraklık nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

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