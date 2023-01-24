Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi! Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi! 24 Ocak 2023 Salı Saat: 15:55 İstanbul'da 24 Ocak 2022'de etkili olan kar yağışı, hayatı felç etmişti. Bu sene ise kente kar yağmadı. Vatandaşlar kuraklık nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cfd53c8bd51201214551e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yenilenen Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti Kılıçdaroğlu: Yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz, bu kadar net! İstanbul'da haraç çetesi dehşeti! Esnafa kabusu yaşattılar İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar! Sultangazide çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar Barajda su seviyesi düştü; evler gün yüzüne çıktı İstanbul'da karşıdan karşıya geçme kavgası