Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi!

İstanbul'da 24 Ocak 2022'de etkili olan kar yağışı, hayatı felç etmişti. Bu sene ise kente kar yağmadı. Vatandaşlar kuraklık nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

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